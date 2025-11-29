Россия и США
29 ноября, 15:57

Воздушную опасность объявили в Липецкой области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ridwan Adee

В Липецкой области введён режим повышенной готовности из-за угрозы с воздуха. Официальное оповещение о «жёлтом» уровне опасности распространило Главное управление МЧС России по региону.

«Объявлен жёлтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — цитирует пресс-служба ведомства экстренное сообщение. Режим обязывает жителей соблюдать повышенные меры безопасности.

Дрон-камикадзе подорвал движущуюся «Газель» на трассе под Брянском, есть раненые
Ранее Life.ru сообщал, что российские системы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа над Брянской областью и Крымом. С 10:00 до 18:00 по московскому времени над Брянской областью были подавлены три беспилотных летательных аппарата, а ещё три — над территорией Республики Крым.

    avatar