Воздушную опасность объявили в Липецкой области

Ранее Life.ru сообщал, что российские системы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа над Брянской областью и Крымом. С 10:00 до 18:00 по московскому времени над Брянской областью были подавлены три беспилотных летательных аппарата, а ещё три — над территорией Республики Крым.