Регион
29 ноября, 16:00

В Московской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за тумана

Обложка © Life.ru

В Московской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с четырёх часов утра до десяти часов утра 30 ноября из-за сильного тумана.

«Жёлтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде, сообщает Гидрометцентр РФ. В указанный период в регионе местами ожидается ухудшение видимости из-за туманной пелены.

Погода в течение дня будет облачной с местами небольшими осадками. Температура ночью составит около нуля, а днем поднимется до плюс 3-5 градусов.

Ранее сообщалось, что прохождение европейского циклона по Русской равнине привело к установлению трёх десятков новых температурных рекордов от Ялты до Казани. По словам синоптика Александра Шувалова, результаты прошедшего циклона впечатляют: в Московской области местами выпало до половины месячной нормы осадков. Однако сейчас активный циклон уже ушёл в Северную Сибирь, уступив место в средней полосе России устойчивой и спокойной погоде без резких колебаний.

Александра Мышляева
