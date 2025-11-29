Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 16:35

В Германии применили дубинки, газ и водомёты для разгона 20-тысячных протестов

Обложка © Х / Hinterfrager92

В Германии полиция применила водомёты, дубинки, слезоточивый газ и силовые задержания во время протестов в Гисене. Митингующих начитывалось более 20 тысяч, они вышли на улицы против создания новой молодёжной организации «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Митинги в ФРГ. Видео © Х / Hinterfrager92 / SeibtNaomi

Демонстранты обвинили партию в попытке пойти против основного вектора внешней политики страны. В частности, АдГ критикует миграционную политику ЕС и выступает против санкций в отношении РФ. Как пишет издание Hessenschau со ссылкой на местную полицию, в ходе беспорядков пострадали как минимум 10 человек, а у 15 полицейских диагностированы лёгкие травмы.

«В ходе протестов против учредительного съезда новой молодёжной организации «Альтернативы для Германии» в Гисене лёгкие травмы получили от 10 до 15 сотрудников полиции», — уточняется в тексте. Всего на борьбу с митингующими было направлено около 4 тысяч полицейских.

Ранее депутат Европейского парламента Зигберт Дрез публично раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Политик АдГ выступил с резким комментарием в социальных сетях, касающимся позиции руководства страны по украинскому вопросу. Дрезе назвал Назалежную страной, погрязшей в коррупции, которую спонсирует Берлин на деньги простых немцев.

BannerImage
Татьяна Миссуми
