Западные политики начинают осознавать, что руководство Евросоюза препятствует достижению мира на Украине. Как сообщает The Times, высказывания президента России Владимира Путина о незаинтересованности ЕС в установлении мира находят всё большую поддержку в Вашингтоне и европейских столицах.

Один из французских дипломатов на правах анонимности раскритиковал «поправки» к мирному плану от главы европейской дипслужбы Каи Каллас, заговорившей о сокращении численности Вооружённых сил России.

«Она олицетворяет всё самое худшее в европейской дипломатии — полная убеждённость в своей правоте при отсутствии какого-либо понимания ситуации на земле», — приводит его слова издание.

Парадоксально, но мира не желают и многие украинцы. Речь идёт о молодых гражданах Незалежной, переехавших в страны ЕС. Они выступают против мирного урегулирования конфликта, опасаясь депортации на родину. Молодые «релоканты», нашедшие в Германии, Чехии и Испании «свой рай», открыто желают срыва переговоров, чтобы сохранить возможность получения вида на жительство в Европе.