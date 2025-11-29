Россия и США
29 ноября, 16:32

The Times отметила прозрение на Западе о Путине и истинных противниках мира на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Западные политики начинают осознавать, что руководство Евросоюза препятствует достижению мира на Украине. Как сообщает The Times, высказывания президента России Владимира Путина о незаинтересованности ЕС в установлении мира находят всё большую поддержку в Вашингтоне и европейских столицах.

Один из французских дипломатов на правах анонимности раскритиковал «поправки» к мирному плану от главы европейской дипслужбы Каи Каллас, заговорившей о сокращении численности Вооружённых сил России.

«Она олицетворяет всё самое худшее в европейской дипломатии — полная убеждённость в своей правоте при отсутствии какого-либо понимания ситуации на земле», — приводит его слова издание.

ЕС отлучили от обсуждения деталей переговоров по мирному плану США
ЕС отлучили от обсуждения деталей переговоров по мирному плану США

Парадоксально, но мира не желают и многие украинцы. Речь идёт о молодых гражданах Незалежной, переехавших в страны ЕС. Они выступают против мирного урегулирования конфликта, опасаясь депортации на родину. Молодые «релоканты», нашедшие в Германии, Чехии и Испании «свой рай», открыто желают срыва переговоров, чтобы сохранить возможность получения вида на жительство в Европе.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
