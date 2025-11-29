Уровень формальдегида и оксида азота в воздухе Москвы превысил норму

Воздух в Москве содержит опасные концентрации формальдегида и оксида азота. Тревожные данные представила государственная система мониторинга Росгидромета, согласно которой почти в половине российских городов сложилась аналогичная ситуация.

Возле автотрасс уровень оксида азота достиг 0.3 ПДК, а в жилых зонах сохраняются повышенные концентрации мелких взвешенных частиц РМ2.5. При этом сероводород не превышал порог запаха и рекомендованный ВОЗ безопасный уровень воздействия.

По подсчётам Росгидромета, 48% российских городов сталкиваются с опасным уровнем загрязнения атмосферы. Особую тревогу вызывают мелкие частицы РМ2.5, способные проникать глубоко в дыхательную систему.

Ранее Life.ru сообщал, что в Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за плотного тумана. Предупреждение действует с 4:00 до 10:00 30 ноября.