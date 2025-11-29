«Похоронили заживо»: Мошенники уничтожают репутацию Гоар Аветисян через взломанный аккаунт

Известная блогерша Гоар Аветисян уже больше недели не может вернуть контроль над своим аккаунтом с 12,5 миллиона подписчиков. Взломщики перешли к радикальным методам, начав распространять фейковые новости о гибели её бывшего мужа.

«Я правильно понимаю, что если Сергею сейчас 23, то забеременела я от него, когда ему было 17 лет? Верно? Ещё и Дагестан приписали!», — заявила она у себя в Телеграм-канале со слезами на глазах. Она выразила отчаяние по поводу того, что её сын может увидеть эту информацию, и опасается дальнейшей эскалации лжи.