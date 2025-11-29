«Какая польза от горстки ракет?» Стало известно, что Уиткофф советует Киеву вместо Tomahawk

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф дал Украине совет — требовать от Вашингтона освобождения от пошлин на десять лет и забыть про поставки ракет «Томагавк» (Tomahawk). Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пояснил Уиткофф, именно ситуация с пошлинами может потопить экономику Украины, тогда как «горстка ракет» не поможет ВСУ переломить ход боевых действий в свою пользу. Дискуссии на этот счёт прошли в рамках консультаций по урегулированию украинского конфликта.

«Какая польза от горстки ракет?» — сказал американский политик.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и глава делегации Рустем Умеров сообщил, что украинские представители уже вылетели в США на переговоры. По его словам, стороны продолжат согласование всех наработок, сформированных во время встреч в Женеве, где обсуждался американский план завершения конфликта.