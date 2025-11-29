Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 18:11

Найдена самая коренная жительница Москвы — столбовая дворянка

Мария Муромцева. Обложка © YouTube / Коллектив

Мария Муромцева. Обложка © YouTube / Коллектив

Представительница старинного рода Муромцевых признана самой коренной москвичкой по результатам генеалогического исследования. Её семейная линия непрерывно прослеживается в столице на протяжении восьми поколений, рассказал YouTube-канал «Коллектив».

Согласно данным сервиса Famiry, среди предков Марии Муромцевой был посол князя Дмитрия Донского, который в 1382 году вёл дипломатические переговоры с ханом Тохтамышем в Золотой Орде. Это уникальный случай документально подтверждённой многовековой связи семьи с Москвой.

Генеалогический проект Famiry специализируется на восстановлении семейных историй с использованием архивных данных и ДНК-анализа. Род Муромцевых известен в русской истории с XIV века, его представители занимали важные государственные посты в Московском царстве и Российской империи.

Старейшие дубы столицы. Где растут самые старые деревья Москвы
Старейшие дубы столицы. Где растут самые старые деревья Москвы

Другой рекорд: в Узбекистане официально признали самой пожилой жительницей Земли 130-летнюю Хувайдо Умарову из Ферганской области. Суд установил факт её рождения 1 января 1895 года, несмотря на отсутствие сохранившихся метрических записей, удовлетворив иск районного отдела юстиции.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar