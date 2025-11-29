Найдена самая коренная жительница Москвы — столбовая дворянка

Представительница старинного рода Муромцевых признана самой коренной москвичкой по результатам генеалогического исследования. Её семейная линия непрерывно прослеживается в столице на протяжении восьми поколений, рассказал YouTube-канал «Коллектив».

Согласно данным сервиса Famiry, среди предков Марии Муромцевой был посол князя Дмитрия Донского, который в 1382 году вёл дипломатические переговоры с ханом Тохтамышем в Золотой Орде. Это уникальный случай документально подтверждённой многовековой связи семьи с Москвой.

Генеалогический проект Famiry специализируется на восстановлении семейных историй с использованием архивных данных и ДНК-анализа. Род Муромцевых известен в русской истории с XIV века, его представители занимали важные государственные посты в Московском царстве и Российской империи.

Другой рекорд: в Узбекистане официально признали самой пожилой жительницей Земли 130-летнюю Хувайдо Умарову из Ферганской области. Суд установил факт её рождения 1 января 1895 года, несмотря на отсутствие сохранившихся метрических записей, удовлетворив иск районного отдела юстиции.