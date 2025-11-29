Журова назвала неэтичным нападение Большунова на соперника после спринта

Российский лыжник Александр Большунов должен работать над собой, чтобы впредь держать эмоции под контролем. Таким мнением поделилась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с РИА «Новости», комментируя нападение Большунова на соперника из-за своего падения во время спринта на Кубке России.

«Не первый раз такие случаи с Александром происходят, ему надо работать над собой. Тем более, если человек получил травму, могут и наказать его за это. Это, конечно, неэтичное поведение, Саша мне всегда казался более выдержанным спортсменом. Не дело это», — сказала Журова.

Она допустила, что на дистанции могла произойти неприятная для Большунова ситуация, когда спортсмен падает из-за соперника. Однако все спорные случаи следует разбирать спокойно и цивилизованно, а не травмировать других, подчеркнула Журова.

Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов упал на финишной прямой во время лыжного спринта на Кубке России в Кировске. В своём падении спортсмен посчитал виноватым лыжника Александра Бакурова и, не сдержав эмоций, ударил соперника в плечо после финиша. Бакуров упал, стукнулся ногой о бортик и в раздевалку ушёл хромая. Результат Большунова в гонке был аннулирован из-за проступка. Комментатор Дмитрий Губерниев посчитал это недостаточным наказанием.