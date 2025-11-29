Россия и США
Регион
29 ноября, 18:17

Рабочий упал в дробильную машину на предприятии в Тульской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo8313

В Тульской области на одном из производств погиб рабочий, попавший в дробильную машину во время переработки деревянной продукции. Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смертельного несчастного случая.

Трагедия произошла 28 ноября в Узловском районе. Мужчина скончался на месте происшествия. Следователи осмотрели территорию предприятия, изъяли документацию и опрашивают свидетелей трагедии.

Главного инженера задержали из-за гибели рабочих при обрушении здания в Южно-Сахалинске

В литейном цехе Бердского электромеханического завода в Новосибирской области произошёл несчастный случай — три работника получили травмы при попадании воды в расплавленный металл. Прокуратура Бердска проводит проверку, на место происшествия выехал городской прокурор для координации действий правоохранительных органов.

