Рабочий упал в дробильную машину на предприятии в Тульской области

В Тульской области на одном из производств погиб рабочий, попавший в дробильную машину во время переработки деревянной продукции. Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смертельного несчастного случая.

Трагедия произошла 28 ноября в Узловском районе. Мужчина скончался на месте происшествия. Следователи осмотрели территорию предприятия, изъяли документацию и опрашивают свидетелей трагедии.

В литейном цехе Бердского электромеханического завода в Новосибирской области произошёл несчастный случай — три работника получили травмы при попадании воды в расплавленный металл. Прокуратура Бердска проводит проверку, на место происшествия выехал городской прокурор для координации действий правоохранительных органов.