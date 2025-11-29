Главного инженера задержали из-за гибели рабочих при обрушении здания в Южно-Сахалинске

Следователи задержали главного инженера строительной компании после обрушения ангара в Южно-Сахалинске. Сейчас решается вопрос о его аресте, сообщили в региональном управлении СК. Дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах.

Авария произошла утром накануне: во время заливки бетона двухэтажное строящееся здание на улице Энергетиков сложилось, как карточный домик. Спасатели несколько часов разбирали завалы.

По последним данным, трагедия унесла жизни трёх человек. Еще четверо рабочих получили травмы различной степени тяжести. Работы по ликвидации последствий обрушения завершены.