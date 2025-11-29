Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 05:46

Главного инженера задержали из-за гибели рабочих при обрушении здания в Южно-Сахалинске

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Следователи задержали главного инженера строительной компании после обрушения ангара в Южно-Сахалинске. Сейчас решается вопрос о его аресте, сообщили в региональном управлении СК. Дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах.

Авария произошла утром накануне: во время заливки бетона двухэтажное строящееся здание на улице Энергетиков сложилось, как карточный домик. Спасатели несколько часов разбирали завалы.

Работы по спасению людей на месте ЧП в Южно-Сахалинске затрудняет сырой бетон
Работы по спасению людей на месте ЧП в Южно-Сахалинске затрудняет сырой бетон

По последним данным, трагедия унесла жизни трёх человек. Еще четверо рабочих получили травмы различной степени тяжести. Работы по ликвидации последствий обрушения завершены.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar