Завершены работы по ликвидации последствий обрушения здания в Южно-Сахалинске

Работы по разбору завалов на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске завершены, сообщают представители МЧС России.

Спасателям удалось обнаружить и извлечь тела трех погибших, находившихся под обломками конструкции. Катастрофа произошла неожиданно, вызвав немедленное реагирование экстренных служб региона. Несмотря на сложность обстановки, сотрудники МЧС оперативно приступили к поиску пострадавших и оказанию помощи. Масштаб разрушений потребовал привлечения специальной техники и значительных усилий со стороны работников спасательных служб.