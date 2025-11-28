Завершены работы по ликвидации последствий обрушения здания в Южно-Сахалинске

Россия и США
Работы по разбору завалов на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске завершены, сообщают представители МЧС России.

Спасателям удалось обнаружить и извлечь тела трех погибших, находившихся под обломками конструкции. Катастрофа произошла неожиданно, вызвав немедленное реагирование экстренных служб региона. Несмотря на сложность обстановки, сотрудники МЧС оперативно приступили к поиску пострадавших и оказанию помощи. Масштаб разрушений потребовал привлечения специальной техники и значительных усилий со стороны работников спасательных служб.

Напомним, в Южно-Сахалинске произошло обрушение строительного объекта. Также стало известно, что в результате инцидента имеются пострадавшие. Погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

