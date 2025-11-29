Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 17:54

Умер британский драматург и режиссёр Том Стоппард

Обложка © Wikipedia / Кондрашкин Б. Е

Обложка © Wikipedia / Кондрашкин Б. Е

Легендарный британский драматург и сценарист сэр Том Стоппард ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News, отметив, что обладатель «Оскара» за сценарий к фильму «Влюблённый Шекспир» умер в своём доме в графстве Дорсет в кругу семьи.

«Драматург сэр Том Стоппард, получивший «Оскар» и «Золотой глобус» за сценарий к фильму «Влюблённый Шекспир», умер в возрасте 88 лет», — цитирует телеканал официальное заявление.

Его творческое наследие включает культовые пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и «Аркадия», а также сценарии к фильмам «Бразилия» и «Русский дом».

Стоппард оставался одним из самых влиятельных драматургов современности, чьи работы переведены на десятки языков и продолжают ставиться в театрах по всему миру.

Умерла бунтарка высокой моды, самый провокационный дизайнер Британии Пэм Хогг
Умерла бунтарка высокой моды, самый провокационный дизайнер Британии Пэм Хогг

Ранее в возрасте 78 лет скончался американский художник-абстракционист Тимоти Эпп, автор картин «Аватар» (1998), «Левиафан» (2001) и «Крестоносец» (2007). Причина смерти — онкологическое заболевание.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Великобритания
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar