Умер британский драматург и режиссёр Том Стоппард

Легендарный британский драматург и сценарист сэр Том Стоппард ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News, отметив, что обладатель «Оскара» за сценарий к фильму «Влюблённый Шекспир» умер в своём доме в графстве Дорсет в кругу семьи.

«Драматург сэр Том Стоппард, получивший «Оскар» и «Золотой глобус» за сценарий к фильму «Влюблённый Шекспир», умер в возрасте 88 лет», — цитирует телеканал официальное заявление.

Его творческое наследие включает культовые пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и «Аркадия», а также сценарии к фильмам «Бразилия» и «Русский дом».

Стоппард оставался одним из самых влиятельных драматургов современности, чьи работы переведены на десятки языков и продолжают ставиться в театрах по всему миру.

Ранее в возрасте 78 лет скончался американский художник-абстракционист Тимоти Эпп, автор картин «Аватар» (1998), «Левиафан» (2001) и «Крестоносец» (2007). Причина смерти — онкологическое заболевание.