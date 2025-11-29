В центре Рима состоялось масштабное шествие в поддержку Палестины, которое собрало тысячи демонстрантов. В акции приняли участие известная шведская активистка Грета Тунберг и спецдокладчик ООН Франческа Альбанезe.

Колонна протестующих прошла от Колизея до площади Сан-Джованни-ин-Латерано, неся баннеры с осуждением действий израильских властей и политики итальянского правительства Джорджи Мелони. Участники скандировали лозунги с требованием прекратить сотрудничество Италии с Израилем, Тунберг ненадолго остановилась у Колизея для фотографий с активистами.

Акция была приурочена к профсоюзной забастовке против изменений в госбюджет 2026 года, состоявшейся накануне. Демонстранты выражали солидарность с палестинским населением и критиковали международную политику.

Ранее Life.ru писал, что давление на США заставляет Дональда Трампа пересмотреть отношение к Палестине. Признание независимости Палестинской национальной администрации (ПНА) может стать для президента США эффективным инструментом восстановления и обновления международного имиджа. На фоне ухудшения отношений с Израилем и растущего давления со стороны академического сообщества поддержка палестинского государства выглядит как логичный и сравнительно безопасный политический шаг.