26 сентября, 09:25

«Под давлением союзников»: Трампа вынуждают признать Палестину

Юрист Сазонова: Трамп может признать Палестину под давлением союзников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Studio

Для президента США Дональда Трампа признание независимости Палестины в текущих условиях не составит труда, учитывая резкое ухудшение американо-израильских отношений и давление со всех сторон, заявила юрист-международник Кира Сазонова. По её словам, академическое сообщество, с которым у хозяина Белого дома и так напряжённые отношения, активно поддерживает арабскую сторону.

Макрон: Палестинское государство возможно только после признания Израилем
Эксперт подчеркнула, что «токсичный» характер взаимодействия с Израилем вынуждает Трампа искать новые внешнеполитические комбинации. В такой ситуации шаг по признанию Палестины может стать для него инструментом перезагрузки международного имиджа без существенных политических издержек.

«Я по-прежнему считаю, что из всех уступок, на которые он мог бы пойти под давлением западных союзников, разрешить Палестине членство в ООН — это самое меньшее, на что он мог бы согласиться», — отметила собеседница радио Sputnik.

Эрдоган с трибуны ООН призвал мировое сообщество признать Палестину
Напомним, ранее ХАМАС направил Трампу письмо с предложением обмена заложников на перемирие. При этом Трамп выступил против признания Палестины. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал дать официальный ответ странам, признавшим Палестину.

