Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 19:26

Рубио, Уиткофф и Кушнер 30 ноября встретятся с украинской делегацией во Флориде

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salazar

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salazar

В воскресенье, 30 ноября, во Флориде состоится встреча между украинской делегацией и представителями администрации США. С американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом пишет Reuters, не приводя других подробностей.

Ранее в субботу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о том, что украинская делегация направляется в США для участия в переговорном процессе.

Зеленский дал «тайные директивы» делегации Украины на переговорах
Зеленский дал «тайные директивы» делегации Украины на переговорах

Умеров уточнил, что утром провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого доложил о состоянии подготовки и ключевых позициях на предстоящих переговорах. По его словам, в США стороны продолжат согласование всех наработок, сформированных во время встреч в Женеве.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Марко Рубио
  • Стив Уиткофф
  • Джаред Кушнер
  • Украина
  • США
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar