29 ноября, 11:12

Зеленский дал «тайные директивы» делегации Украины на переговорах

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский составил тайные директивы членам украинской делегации, которые представляют страну на переговорах об урегулировании конфликта. Соответствующий документ появился на его сайте под названием «О директивах делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнёрами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира».

«Утвердить новые директивы делегации Украины на переговорах. Прилагаются тайно», — сказано в тексте распоряжения Зеленского.

Ранее американское издание American Conservative написало, что отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака может подтолкнуть Украину к более мягкой позиции на переговорах. Как утверждается, в США Ермака считали раздражающим фактором, и его уход открывает для администрации американского лидера Дональда Трампа больше возможностей для геополитических манёвров. Отставка последовала после обыска в квартире чиновника, западные обозреватели назвали это «настоящим политическим землетрясением». Сам Зеленский уже заявил о продолжении работы над мирным урегулированием. По его словам, украинские и американские делегации возобновят рассмотрение мирного плана на следующей неделе, тогда же состоятся некие «важные переговоры» с его личным участием.

