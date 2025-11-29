Зеленский дал «тайные директивы» делегации Украины на переговорах

Владимир Зеленский составил тайные директивы членам украинской делегации, которые представляют страну на переговорах об урегулировании конфликта. Соответствующий документ появился на его сайте под названием «О директивах делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнёрами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира».

Ранее американское издание American Conservative написало, что отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака может подтолкнуть Украину к более мягкой позиции на переговорах. Как утверждается, в США Ермака считали раздражающим фактором, и его уход открывает для администрации американского лидера Дональда Трампа больше возможностей для геополитических манёвров. Отставка последовала после обыска в квартире чиновника, западные обозреватели назвали это «настоящим политическим землетрясением». Сам Зеленский уже заявил о продолжении работы над мирным урегулированием. По его словам, украинские и американские делегации возобновят рассмотрение мирного плана на следующей неделе, тогда же состоятся некие «важные переговоры» с его личным участием.