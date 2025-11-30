Кошка Муся из Барнаула оказалась в центре судебных разбирательств расставшейся пары

В Барнауле мировой суд рассмотрел необычное дело. Как сообщает Telegram-канал 112, местная жительница подала иск к бывшему сожителю, требуя вернуть кошку Мусю. История началась с того, что животное женщине подарила подруга, однако её молодой человек был против присутствия питомца в доме. Конфликт обострился после расставания пары.

По версии истца, мужчина организовал кражу кошки, подослав свою знакомую, которая под предлогом оказания услуг маникюра проникла в квартиру и похитила животное. На судебном заседании ответчик утверждал, что Муся является его собственностью, а также обвинил бывшую сожительницу в краже некоторых вещей при переезде.

Суд, изучив представленные доказательства, принял решение в пользу женщины, указав, что кошка должна остаться с хозяйкой. Мужчину обязали вернуть животное и возместить судебные расходы в размере 4000 рублей. Ответчик, в свою очередь, заявил, что Муся сбежала.

Ранее эксперт-кинолог раскритиковал инициативу об обязательной регистрации животных, назвав её выбрасыванием денег «в трубу». По его мнению, это нерабочий проект, который лишь создаст ненужные расходы и бюрократию.