Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 19:37

«Балтика» победила «Спартак» в матче РПЛ, играя в меньшинстве с 30-й минуты

Обложка © fc-baltika.ru

Обложка © fc-baltika.ru

Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Спартаком» со счётом 1:0 в домашнем матче 17-го тура Мир — Российской Премьер-лиги. Матч прошёл в Калининграде при поддержке почти 20 тысяч зрителей.

Единственный мяч в этом матче забил Николай Титков на 60-й минуте. Игра для хозяев поля осложнилась удалением Ираклия Манелова на 30-й минуте. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил красную карточку на 33-й минуте за неприличный жест. Несмотря на это, команда сумела забить и удержать победный счёт.

Победа позволила «Балтике» подняться на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» остался на шестой строчке, имея в активе 28 баллов.

«Спартак» победил «Локомотив» и вышел в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России
«Спартак» победил «Локомотив» и вышел в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России

Ранее ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» со счётом 2:0, благодаря чему временно вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Матч 17-го тура прошёл в Москве. Автоголом отметился защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв, а Тамерлан Мусаев увеличил преимущество армейцев. Эта победа стала для ЦСКА четвёртой в последних пяти матчах.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ФК Балтика
  • ФК Спартак
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar