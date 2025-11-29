«Балтика» победила «Спартак» в матче РПЛ, играя в меньшинстве с 30-й минуты

Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Спартаком» со счётом 1:0 в домашнем матче 17-го тура Мир — Российской Премьер-лиги. Матч прошёл в Калининграде при поддержке почти 20 тысяч зрителей.

Единственный мяч в этом матче забил Николай Титков на 60-й минуте. Игра для хозяев поля осложнилась удалением Ираклия Манелова на 30-й минуте. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил красную карточку на 33-й минуте за неприличный жест. Несмотря на это, команда сумела забить и удержать победный счёт.

Победа позволила «Балтике» подняться на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» остался на шестой строчке, имея в активе 28 баллов.