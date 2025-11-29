Лидеру французской партии «Национальное объединение» разбили яйцо об голову

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла подвергся нападению в городе Муассак. Как сообщает Figaro, политику разбили яйцо об голову во время встречи с читателями.

«В то время как президент «Национального объединения» подписывал экземпляры своей новой книги «Чего хотят французы», к нему подошёл мужчина и разбил ему об голову яйцо», — передаёт газета, ссылаясь на жандармерию.

Нападавший, пожилой мужчина около 70 лет, был задержан. Жордан Барделла не получил серьёзных травм и продолжил встречу после небольшого перерыва.