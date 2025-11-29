Лидеру французской партии «Национальное объединение» разбили яйцо об голову
Жордан Барделла. Обложка © Flickr / European Parliament
Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла подвергся нападению в городе Муассак. Как сообщает Figaro, политику разбили яйцо об голову во время встречи с читателями.
«В то время как президент «Национального объединения» подписывал экземпляры своей новой книги «Чего хотят французы», к нему подошёл мужчина и разбил ему об голову яйцо», — передаёт газета, ссылаясь на жандармерию.
Нападавший, пожилой мужчина около 70 лет, был задержан. Жордан Барделла не получил серьёзных травм и продолжил встречу после небольшого перерыва.
Напомним, что в 2021 году во Франции похожий инцидент случился с президентом страны Эмманюэлем Макроном. В ходе посещения выставки Eurexpo во французском Лионе неизвестный бросил в него куриное яйцо, выкрикивая лозунг «Да здравствует революция!» Нападавшего оперативно задержала служба безопасности.