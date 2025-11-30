Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 ноября, 22:25

Папа римский и патриарх Варфоломей призвали к объединению христиан

Папа Римский и патриарх Варфоломей. Обложка © X / Vatican News

Папа римский Лев XIV и патриарх Константинопольский Варфоломей подписали совместную декларацию, в которой выразили намерение продолжить усилия по объединению христиан. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

В документе, приуроченном к 1700-летию первого Вселенского собора в Никее, говорится о работе над согласованием единой даты празднования Пасхи.

«Среди решений первого Никейского собора были определены общие для всех христиан критерии определения даты Пасхи. Мы стремимся к продолжению поиска возможного решения для совместного ежегодного празднования воскресения Господа нашего Иисуса Христа», — цитирует документ служба печати Святого престола.

Предстоятели также призвали к скорейшему прекращению конфликтов и установлению прочного мира во всём мире.

Ранее папа римский Лев XIV издал указ, запрещающий католикам вступать в полигамные браки и состоять в полиаморных отношениях. Это решение было принято после двухлетних обсуждений в Ватикане и подтверждает традиционную позицию церкви о браке как союзе между одним мужчиной и одной женщиной.

