29 ноября, 21:05

Украинский Ан-124 забрал военную технику США в Израиле и улетел в ОАЭ

Украинский транспортный самолёт Ан-124 совершил 28 ноября посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, где на его борт были погружены американские военные грузовики Oshkosh со значительным количеством военного оборудования. Об этом сообщает телеканал Kan.

Украинский Ан-124 забрал военную технику США в Израиле. Видео © Х / The Saviour

Воздушное судно прибыло в Израиль из Объединённых Арабских Эмиратов. После выполнения погрузочных работ в Бен-Гурионе самолёт взял курс обратно в ОАЭ, совершив промежуточную посадку на территории Грузии.

Ранее Белый дом сообщил, что США прекратили прямое финансирование конфликта на Украине по решению президента Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Ливитт, поставки вооружений через НАТО продолжаются, однако такая практика не может длиться бесконечно.

Обложка © Х / The Saviour

