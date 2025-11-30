Повреждённый в Чёрном море танкер Virat отбуксируют к берегу Турции

Танкер Virat, получивший повреждения в результате атак в Чёрном море, взят на буксир и направляется к турецкому побережью. Об этом сообщает Управление мореходства Турции, уточнив, что судно получило «небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией», пишет РИА «Новости».

«Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась в субботу в 17:45 мск. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13:00», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В управлении добавили, что продолжается тушение пожара на другом судне Kairos.