Повреждённый в Чёрном море танкер Virat отбуксируют к берегу Турции
Обложка © «Страна.ua»
Танкер Virat, получивший повреждения в результате атак в Чёрном море, взят на буксир и направляется к турецкому побережью. Об этом сообщает Управление мореходства Турции, уточнив, что судно получило «небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией», пишет РИА «Новости».
«Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась в субботу в 17:45 мск. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13:00», — говорится в пресс-релизе ведомства.
В управлении добавили, что продолжается тушение пожара на другом судне Kairos.
Ранее украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили о причастности СБУ и ВМС Украины к атакам на танкеры у берегов Турции. По их данным, для нападения использовались безэкипажные дроны Sea Baby. Официальные комментарии от украинских властей на этот счет отсутствуют.