Ушла из жизни звезда TikTok Нина Сахарнова, пережившая блокаду Ленинграда
Нина Сахарнова. Обложка © TikTok / Ника
На 105-м году жизни скончалась Нина Сахарнова, пережившая блокаду Ленинграда и получившая известность благодаря своему каналу в TikTok. Об этом сообщила её внучка Вероника Колдина, уточнив, что смерть наступила после госпитализации.
«Смерть наступила после госпитализации, вызванной ухудшением здоровья. Продолжительность жизни ветерана составила 104 года и 4 дня», — сообщила Вероника Колдина.
Нина Сахарнова начала вести свой канал в TikTok в возрасте 99 лет. Съёмкой, монтажом и созданием образов занималась её внучка. В своих коротких видео пенсионерка танцевала, пела и отвечала на вопросы подписчиков, в том числе о пережитом в блокадном Ленинграде. Благодаря своей искренности и жизнелюбию Нина Сахарнова сумела завоевать сердца миллионов зрителей.
Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни скончался британский драматург Том Стоппард, известный своими пьесами «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и «Аркадия», а также сценарием к фильму «Влюблённый Шекспир», за который он был удостоен премии «Оскар». Стоппард, чьи работы были переведены на десятки языков, оставался одним из самых влиятельных драматургов современности, оставив огромное творческое наследие.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.