Ушла из жизни звезда TikTok Нина Сахарнова, пережившая блокаду Ленинграда

На 105-м году жизни скончалась Нина Сахарнова, пережившая блокаду Ленинграда и получившая известность благодаря своему каналу в TikTok. Об этом сообщила её внучка Вероника Колдина, уточнив, что смерть наступила после госпитализации.

«Смерть наступила после госпитализации, вызванной ухудшением здоровья. Продолжительность жизни ветерана составила 104 года и 4 дня», — сообщила Вероника Колдина.

Нина Сахарнова начала вести свой канал в TikTok в возрасте 99 лет. Съёмкой, монтажом и созданием образов занималась её внучка. В своих коротких видео пенсионерка танцевала, пела и отвечала на вопросы подписчиков, в том числе о пережитом в блокадном Ленинграде. Благодаря своей искренности и жизнелюбию Нина Сахарнова сумела завоевать сердца миллионов зрителей.

