Дочь Трампа показала фото президента США с внуком Александром

Младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани поделилась в социальной сети X личным семейным фото, на котором запечатлён американский лидер со своим внуком Александром. Снимок сопровождался подписью: «Дедушка и Александр усердно работают».

На фотографии президент изображён сидящим за столом с малышом на коленях. Ребёнок на кадрах держится за воротник футболки хозяина Белого дома, выразительно надув губы.

Напомним, американская модель и певица Тиффани Трамп стала мамой в мае этого года. Отец ребёнка – миллиардер Майкл Булос, с которым Тиффани связала свою судьбу в 2022 году. О беременности дочери Дональд Трамп сообщил ещё в октябре 2024 года во время выступления в Детройтском экономическом клубе.