Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 02:40

Дочь Трампа показала фото президента США с внуком Александром

Дональд Трамп с внуком. Обложка © Х / Tiffany Ariana Trump

Дональд Трамп с внуком. Обложка © Х / Tiffany Ariana Trump

Младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани поделилась в социальной сети X личным семейным фото, на котором запечатлён американский лидер со своим внуком Александром. Снимок сопровождался подписью: «Дедушка и Александр усердно работают».

На фотографии президент изображён сидящим за столом с малышом на коленях. Ребёнок на кадрах держится за воротник футболки хозяина Белого дома, выразительно надув губы.

Сын Трампа объявил о старте продаж «Водки Трампа» со вкусом «духа Америки»
Сын Трампа объявил о старте продаж «Водки Трампа» со вкусом «духа Америки»

Напомним, американская модель и певица Тиффани Трамп стала мамой в мае этого года. Отец ребёнка – миллиардер Майкл Булос, с которым Тиффани связала свою судьбу в 2022 году. О беременности дочери Дональд Трамп сообщил ещё в октябре 2024 года во время выступления в Детройтском экономическом клубе.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar