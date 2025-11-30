Россия и США
30 ноября, 00:05

В РПЛ объяснили, за что удалили тренера «Балтики» Талалаева в игре со «Спартаком»

Андрей Талалаев. Обложка © Telegram / ФК «Балтика»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев получил жёлтую, а затем красную карточку за непристойные действия в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Согласно протоколу, опубликованному на сайте РПЛ, главный судья Кирилл Левников показал первую жёлтую карточку за саркастические аплодисменты, а красную — за оскорбительный жест в сторону резервного судьи Инала Танашева.

Таким образом, согласно регламенту лиги, Талалаеву грозит дисквалификация от двух до четырёх матчей и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Напомним, «Балтика» с 30-й минуты играла в меньшинстве, но смогла забить и удержать победный счёт. Клуб из Калининграда набрал 32 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» идёт шестым, имея в активе 28 баллов.

