Онищенко призвал россиян не летать в жаркие страны на новогодних каникулах

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рекомендовал воздержаться от поездок в тёплые страны на предстоящих новогодних каникулах. По его мнению, 12-дневного отпуска недостаточно для полноценной адаптации организма к смене климатических условий.

В комментарии РИА «Новости» Онищенко пояснил, что при перелёте в жаркие страны организму требуется от недели до полутора для адаптации к новому температурному режиму, часовому поясу и пище. Последующее возвращение в холодный климат потребует повторной адаптации, что создаёт дополнительную нагрузку на иммунную систему.

Академик также сообщил, что пик заболеваемости гриппом в России традиционно ожидается после завершения новогодних праздников.

Тем временем в России фиксируется рост заболеваемости внебольничной пневмонией до 629 случаев на 100 тысяч населения. Отмечается, что показатели летальности остаются стабильными, составляя около восьми случаев на 100 тысяч человек.