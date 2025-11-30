Европейские элиты, испытывая отчаяние из-за американской политики по отношению к России, вероятно, пойдут на крайние меры, вплоть до физического устранения Дональда Трампа. Об этом заявил американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Европейская политическая элита кипит от ярости и жаждет войны с Россией, которую им сейчас никак не выиграть. Они живут в очень странном и очень опасном мире альтернативной реальности. Это делает их опасными для остальных. Но у них всегда есть резерв — они рассчитывают втянуть США на свою защиту. <…> Но, конечно, при Трампе это не вполне реально», — пояснил Слебода.

Политолог подчеркнул, что даже при желании остальной части американского правительства помочь европейцам, им, возможно, пришлось бы «убить Трампа, чтобы надеяться на что-то в этом роде». Слебода выразил сомнения, что США встанут на защиту Европы в украинском конфликте, однако, по его наблюдениям, европейские политики на это рассчитывают.

СМИ предрекают серьёзные экономические проблемы для европейских стран после завершения конфликта на Украине. Мирное соглашение откроет «экономическую чёрную дыру», поскольку затраты на восстановление страны и обеспечение её безопасности лягут бременем на бюджеты европейских стран. Помимо этого, даже после окончания боевых действий Украина останется зоной неопределённости, что будет негативно сказываться на экономике Европы в течение продолжительного периода. Сумма, необходимая для восстановления страны, оценивается примерно в 600 миллиардов долларов.