Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 03:47

«Убить Трампа»: В США раскрыли, как Европа может сорвать сделку по Украине

Политолог Слебода: Европа может устранить Трампа ради военной помощи США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Европейские элиты, испытывая отчаяние из-за американской политики по отношению к России, вероятно, пойдут на крайние меры, вплоть до физического устранения Дональда Трампа. Об этом заявил американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Европейская политическая элита кипит от ярости и жаждет войны с Россией, которую им сейчас никак не выиграть. Они живут в очень странном и очень опасном мире альтернативной реальности. Это делает их опасными для остальных. Но у них всегда есть резерв — они рассчитывают втянуть США на свою защиту. <…> Но, конечно, при Трампе это не вполне реально», — пояснил Слебода.

Политолог подчеркнул, что даже при желании остальной части американского правительства помочь европейцам, им, возможно, пришлось бы «убить Трампа, чтобы надеяться на что-то в этом роде». Слебода выразил сомнения, что США встанут на защиту Европы в украинском конфликте, однако, по его наблюдениям, европейские политики на это рассчитывают.

Зеленский срочно обратился к Европе за помощью
Зеленский срочно обратился к Европе за помощью

СМИ предрекают серьёзные экономические проблемы для европейских стран после завершения конфликта на Украине. Мирное соглашение откроет «экономическую чёрную дыру», поскольку затраты на восстановление страны и обеспечение её безопасности лягут бременем на бюджеты европейских стран. Помимо этого, даже после окончания боевых действий Украина останется зоной неопределённости, что будет негативно сказываться на экономике Европы в течение продолжительного периода. Сумма, необходимая для восстановления страны, оценивается примерно в 600 миллиардов долларов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • ЕС
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar