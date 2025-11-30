Минцифры получит 16,7 млрд рублей на создание новых спутников связи

Правительство России выделило Министерству цифрового развития 16,7 миллиарда рублей на создание новых спутников связи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Бюджетные средства будут направлены на проектирование и изготовление четырёх космических аппаратов для государственной орбитальной группировки гражданского назначения.

В документе уточняется, что финансирование будет предоставлено до конца 2025 года. Выделение средств осуществляется в целях создания спутников связи и вещания на геостационарной орбите с учётом требований по страхованию проектов.

Ранее сообщалось, что космические силы США введут в эксплуатацию две новых системы радиоэлектронного воздействия: Meadowlands и Remote Modular Terminal. Эти комплексы предназначены для блокировки спутников разведки, наблюдения и связи, принадлежащих Китаю и России. Новые системы станут дополнением к уже действующему крупному комплексу, который функционирует с 2020 года.