Ограничения на полёты сняли в аэропортах Саратова и Геленджика

С аэропортов Саратова (Гагарин) и Геленджика сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

В ведомстве пояснили, что ограничения, введённые ранее, были направлены на обеспечение безопасности полётов. Аэропорт Геленджик готов к обслуживанию рейсов с 08:30 мск.

Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи российские средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над регионами страны и акваторией Чёрного моря. Согласно информации Министерства обороны, 16 дронов были сбиты над Ростовской областью, семь – над Краснодарским краем, три – над Белгородской областью, один – над Курской областью и шесть – над черноморской акваторией.