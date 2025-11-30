Россия и США
Регион
30 ноября, 05:33

Ограничения на полёты сняли в аэропортах Саратова и Геленджика

Обложка © Life.ru

С аэропортов Саратова (Гагарин) и Геленджика сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

В ведомстве пояснили, что ограничения, введённые ранее, были направлены на обеспечение безопасности полётов. Аэропорт Геленджик готов к обслуживанию рейсов с 08:30 мск.

В МИД Турции заявили об угрозе судоходству из-за атак на танкеры в Чёрном море

Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи российские средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над регионами страны и акваторией Чёрного моря. Согласно информации Министерства обороны, 16 дронов были сбиты над Ростовской областью, семь – над Краснодарским краем, три – над Белгородской областью, один – над Курской областью и шесть – над черноморской акваторией.

