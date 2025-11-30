В МИД Турции заявили об угрозе судоходству из-за атак на танкеры в Чёрном море
Обложка © freepik / frimufilms
Турция озабочена нападениями на два танкера в Чёрном море и хочет предотвратить распространение украинского конфликта на черноморский бассейн. С таким заявлением выступил представитель турецкого МИД Онджю Кечели.
«Эти инциденты, которые произошли в исключительной экономической зоне Турции, создали серьёзные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе», — написал Кечели в соцсети X, добавив, что Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами для избежания распространения конфликта и негативного воздействия на экономические интересы страны в регионе.
Напомним, по данным украинских СМИ, атаки на танкеры Kairos и Virat совершили безэкипажные катера ВСУ. Случившееся было названо операцией СБУ, хотя официальных комментариев из Киева не последовало. Позднее появилось видео атак на корабли.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.