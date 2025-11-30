Нефтезавод и жилые дома повреждены при атаке дронов ВСУ на Кубань

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Краснодарском крае повреждены несколько жилых домов. Информацию о происшествии распространил местный оперативный штаб в своём телеграм-канале.

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА серьёзно повредили частный дом в садоводческом товариществе. В многоквартирном доме того же города осколки беспилотника разбили оконные стёкла в семи квартирах. На территории Славянского нефтеперерабатывающего заведения повреждена газовая труба, однако возгорания удалось избежать.

Параллельно в Анапе фрагменты другого беспилотника частично разрушили крышу частного дома в дачном товариществе. Во всех случаях обошлось без человеческих жертв и пострадавших. На местах происшествий работают аварийные и специальные службы, которые оценивают масштабы ущерба и устраняют последствия атаки.

Ранее Life.ru рассказывал, что за прошедшую ночь системы противовоздушной обороны в России уничтожили 33 украинских беспилотника. При этом над Краснодарским краем сбили в общей сложности семь дронов.