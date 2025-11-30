Котельная, отапливающая более 100 домов в Гуково, повреждена после атаки дронов ВСУ

После обследования объекта специалистами начнутся работы по восстановлению. ВСУ также атаковали Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы. На одном из промпредприятий в Новошахтинске произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали, уточнил губернатор.

Согласно данным Минобороны РФ, над Ростовской областью были уничтожены и перехвачены 16 БПЛА. Также ВСУ этой ночью атаковали Краснодарский край, где было уничтожено 7 БПЛА. В частности, жители пригородов Краснодара и Анапы слышали взрывы, связанные с работой ПВО. Аэропорты Геленджика и Краснодара были закрыты для полётов. Всего в течение минувшей ночи российские средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над территорией нескольких российских регионов и акваторией Чёрного моря.