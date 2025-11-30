Пьяная москвичка устроила ужасное ДТП и погубила свою собаку, пытаясь сбежать от полиции

В Москве произошло ужасное ДТП с участием пьяной женщины, которая пыталась уехать от полиции. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл сегодня около 6:30 утра на МКАД, где инспекторы ГИБДД остановили для проверки белую Jaecoo J7. Заметив у женщины явные признаки алкогольного опьянения, сотрудники правоохранительных органов начали беседу, однако водительница неожиданно вернулась в салон и резко рванула с места.

В результате неуправляемого заноса автомобиль врезался в отбойник с такой силой, что его буквально разорвало на две части. Одна половина транспортного средства осталась на московской кольцевой автодороге, другая — упала на проходящее ниже Алтуфьевское шоссе. После столкновения мгновенно вспыхнул пожар.

Как установили журналисты, автомобиль принадлежал 37-летней владелице строительной компании Марине Т. Женщина в настоящее время находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении. Находившаяся в салоне собака погибла на месте происшествия.

