30 ноября, 05:42

Пьяная москвичка устроила ужасное ДТП и погубила свою собаку, пытаясь сбежать от полиции

В Москве произошло ужасное ДТП с участием пьяной женщины, которая пыталась уехать от полиции. Об этом сообщает SHOT.

ДТП в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл сегодня около 6:30 утра на МКАД, где инспекторы ГИБДД остановили для проверки белую Jaecoo J7. Заметив у женщины явные признаки алкогольного опьянения, сотрудники правоохранительных органов начали беседу, однако водительница неожиданно вернулась в салон и резко рванула с места.

В результате неуправляемого заноса автомобиль врезался в отбойник с такой силой, что его буквально разорвало на две части. Одна половина транспортного средства осталась на московской кольцевой автодороге, другая — упала на проходящее ниже Алтуфьевское шоссе. После столкновения мгновенно вспыхнул пожар.

Как установили журналисты, автомобиль принадлежал 37-летней владелице строительной компании Марине Т. Женщина в настоящее время находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении. Находившаяся в салоне собака погибла на месте происшествия.

Ранее Life.ru рассказывал, как сын руководителя отдела воронежского управления Федеральной налоговой службы Антона Гусева устроил смертельное ДТП, сев пьяным на руль. На своей машине он врезался в стоячий грузовик, из-за чего погибла его пассажирка.

Обложка © Telegram / SHOT

Владимир Озеров
