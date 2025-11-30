Авиакомпании нашли способ устранить опасную уязвимость Airbus A320 к Солнцу

Авиакомпании по всему миру оперативно нашли способ бороться с уязвимостью самолётов Airbus A320 к солнечному излучению — они просто откатили программное обеспечение на предыдущую версию. Как пишет Bloomberg, решение сработало буквально за сутки после того, как Airbus и европейский регулятор выпустили экстренную директиву с требованием срочного обновления.

Перевозчики сообщили, что возврат к старому ПО позволил быстро стабилизировать работу лайнеров. В American Airlines уточнили: технические специалисты «всю ночь работали над устранением проблемы» и смогли вернуть в строй практически весь затронутый флот — обслуживание требуется лишь четырём из 209 самолетов.

Уязвимость, выявленная производителем, могла приводить к некорректной работе бортовых систем при интенсивном солнечном воздействии. Из-за этого регуляторы потребовали срочно обновить ПО на всех A320 — около шести тысяч воздушных судов этого типа.