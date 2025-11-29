Россия и США
29 ноября, 14:12

Росавиация сделала заявление из-за отзыва шести тысяч проблемных самолётов Airbus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Российские авиаперевозчики не пострадают от уязвимости программного обеспечения самолётов Airbus A320. Об этом уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале, комментируя отзыв шести тысяч лайнеров для обновления ПО.

«Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолётов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — написал он.

Напомним, что авиакомпании по всему миру продолжают информировать пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов. Причина – необходимость обновления программного обеспечения на самолётах Airbus A320. Срочная модернизация затронет около шести тысяч воздушных судов этого типа. Аналогичные предупреждения ранее уже выпускали британское управление гражданской авиации и новозеландская Air New Zealand.

Наталья Афонина
