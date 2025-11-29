Проблемы самолётов Airbus с Солнцем привели к массовой задержке рейсов ещё в одной стране

В Казахстане были задержаны 14 рейсов, в среднем на четыре с половиной часа, из-за экстренного обновления программного обеспечения самолётов Airbus. Европейский концерн инициировал эти работы, обнаружив, что солнечное излучение может пагубно влиять на критически важные полётные данные авиалайнеров серии A320.

«Air Astana и FlyArystan приняли незамедлительные меры по изменению программного обеспечения. Инженерная команда работала всю ночь, обновив программное обеспечение на 20 самолётах в соответствии с требованиями. Это неизбежно вызвало задержку вылета в общей сложности 7 рейсов Air Astana и 7 рейсов FlyArystan, в среднем, на 4,5 часа», — говорится в сообщении.

В Air Astana заявили о завершении обновления на 20 своих бортах и предпринимают меры для скорейшего устранения сбоев в расписании. Полное завершение работ ожидается до утра 30 ноября. Комитет гражданской авиации Минтранса Казахстана уточнил, что из 38 эксплуатируемых в стране самолётов Airbus обновлению ПО подлежат 33.