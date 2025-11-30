Главный инженер арестован из-за гибели рабочих после обрушения объекта на Сахалине

В Южно-Сахалинске суд санкционировал арест главного инженера строительной организации, на объекте которой произошло смертельное обрушение. Информацию о ходе расследования распространила прокуратура Сахалинской области.

ЧП случилось в пятницу, когда на строительной площадке обрушились конструкции. В результате спасательные подразделения извлекли из-под завалов тела трёх погибших. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для главного инженера, ответственного за соблюдение техники безопасности на объекте. Под стражей обвиняемый пробудет до 27 января 2026 года включительно. В настоящее время по факту происхождения продолжается расследование.