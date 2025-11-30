Россия и США
30 ноября, 06:27

Осторожно, суп: Россиян предупредили о продавцах поддельной икры к Новому году

Зверев: Перед Новым годом мошенники продают россиянам икорный суп вместо икры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

В преддверии новогоднего ажиотажа мошенники активно предлагают россиянам «икорный суп» или подделку вместо настоящей икры, завлекая покупателей заниженными ценами. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«К сожалению, новогодний ажиотаж вокруг красной икры привлекает большое внимание аферистов, которые пытаются нажиться на желании россиян купить главный атрибут новогоднего стола «подешевле». В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или «икорный суп» (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объёма), а в худшем подделку», — заявил он.

Зверев настоятельно порекомендовал гражданам не поддаваться на провокационные слухи о «неминуемом росте цен на икру к Новому году». Вместо этого он посоветовал ориентироваться на акции проверенных продавцов и избегать «выгодных предложений» в мессенджерах и социальных сетях, которые зачастую оказываются обманом.

Напомним, что Life.ru уже сообщал, что заманчивые онлайн-предложения икры по сниженным ценам, как правило, свидетельствуют о подделке или мошеннической схеме. Мы предупреждали наших читателей, что с мая 2024 года производители и импортёры зернистой икры (красной и чёрной) обязаны маркировать упаковки специальными кодами и передавать данные о движении продукции в систему «Честный знак».

