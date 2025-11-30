Россия и США
30 ноября, 06:31

Россиян будут лечить по-новому: что изменится в медпомощи с декабря

Обложка © VK/ Минздрав Свердловской области

С 1 декабря в России начинают действовать обновлённые правила оказания медицинской помощи взрослым с инфекционными заболеваниями. Документ Минздрава заменяет порядок, который работал ещё с 2012 года, и касается всех медучреждений, имеющих соответствующую лицензию.

Изменения затрагивают весь маршрут пациента — от первой консультации до госпитализации. Первичную помощь теперь можно получать амбулаторно или в дневном стационаре, где пациенты не остаются на ночь. Специализированную помощь будут оказывать только в стационаре — при среднем и тяжёлом течении заболеваний, при сочетании нескольких диагнозов, невозможности поставить диагноз на амбулаторном этапе или отсутствии эффекта от обычного лечения.

При этом даже лёгкие инфекции могут потребовать госпитализации — если болезнь представляет эпидемическую угрозу или пациент не может обеспечить самоизоляцию. Доврачебную помощь оказывают медработники со средним образованием, врачебную — терапевты и врачи общей практики, а специализированную — инфекционисты. Экстренная помощь — зона ответственности бригад скорой помощи и реанимационных отделений.

Новые правила учитывают опыт пандемии. По словам члена Общественной палаты Евгения Машарова, новый порядок позволяет перепрофилировать любые медучреждения в инфекционные при угрозе распространения заболевания. Кроме того, больницы с инфекционными отделениями должны быть оснащены дефибрилляторами и наборами для экстренной профилактики парентеральных инфекций, пишет ТАCC.

Выпускники медвузов сами смогут выбрать учреждения для обязательной отработки
Ранее стало известно, что все бюджетные места в российских вузах на медицинских и фармацевтических специальностях переведут в категорию целевых. Выпускники будут обязаны отработать в медорганизациях, работающих по ОМС, в одном из регионов России. Максимальный срок в три года работы под руководством врача-наставника коснётся лишь ряда медицинских профессий, в частности речь идёт о сфере хирургии, онкологии и неонатологии.

