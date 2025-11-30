В России предложили выплачивать «родительскую зарплату»

В России предложили ввести «родительскую зарплату» для неработающих матерей, занимающихся воспитанием детей. Размер таких выплат не должен быть ниже прожиточного минимума на каждого ребёнка, считает лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Документ подготовлен в преддверии Дня матери, отмечаемого сегодня в России.

«Наше предложение о «родительской зарплате»: если кто-то из родителей — как правило, это мама — находится с ребёнком, то пускай она получает зарплату в размере хотя бы прожиточного минимума. Это будет справедливо и нужно. Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать», — отметил депутат в беседе с TACC.

Миронов уточнил, что речь идёт о ежемесячных выплатах для одного из родителей, который не работает и полностью посвящает себя воспитанию детей. Средства предлагается выплачивать на каждого ребёнка до достижения им совершеннолетия.

«Такой законопроект мы вносили ещё в 2021 году, настаиваем на этой мере. Материнский труд имеет огромное значение, — не только в масштабах семьи, но для всего государства. Государство должно ценить и вознаграждать его, в том числе и финансово», — сказал парламентарий.

Касаясь уже существующих мер поддержки, Миронов отметил, что многие регионы вводят свои разовые выплаты ко Дню матери, чаще всего для женщин с пятью и более детьми. Он подчеркнул, что любые меры поддержки матерям необходимы, но их не следует ограничивать только праздничными датами.

Напомним, что сегодня, 30 ноября, Россия отмечает День матери, традиционно приходящийся на последнее воскресенье ноября. В этот праздничный день по всей стране поздравляют женщин, подаривших жизнь и воспитавших детей. Недавно к обсуждению роли матерей присоединилась и исполнительница Юлианна Караулова. Она подчеркнула, что каждая мать заслуживает признания за свой ежедневный и самоотверженный труд. Особое внимание певица уделила тем, кто полностью посвящает себя домашним заботам и воспитанию детей.