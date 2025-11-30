Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

30 ноября, 07:07

НАТО у порога: Тысячи финских и британских военных начали учения в 70 км от границ России

Финляндия и Британия начали военные учения в 70 км от российской границы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Финляндия совместно с Великобританией начала масштабные военные маневры Northern Axe 25 в приграничном с Россией городе Кухмо. Информацию о ходе учений в 70 км от российских рубежей распространил финское издание Yle.

Как сообщил директор учений бригадный генерал Ари Лааксонен, совместные действия с британским контингентом направлены на повышение оперативной совместимости между союзниками. Программа манёвров включает отработку оборонительных, наступательных и замедляющих операций, включая ведение ночных боёв в сложных северных условиях.

В манёврах задействовано около 3 тысяч военнослужащих, включая 600 резервистов, а также контингент из пограничных округов Кайну и Северной Карелии. На учениях используется порядка 600 единиц военной техники, включая танковые подразделения, вертолёты NH90 и MD 500, а также беспилотные авиационные комплексы.

В ЕС планируют провокации против России — от кибератак до внезапных учений НАТО
Ранее Life.ru сообщал, что финская армия прорепетировала «зимнюю войну» в 100 километрах от российской границы. В артиллерийских учениях Northern Strike 225 принимали участие более двух тысяч солдат и 500 единиц техники.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
