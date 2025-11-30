Южнокорейские СМИ подтвердили гибель очередного гражданина республики, участвовавшего в боевых действиях на Украине в качестве наёмника ВСУ. Прощание с легионером состоялось в Киеве в присутствии дипломатического представителя РК.

До этого украинская пресса сообщала о гибели двух южнокорейских военнослужащих по фамилиям Ким и Ли. Однако южнокорейские власти до сих пор официально подтвердили лишь кончину Кима, тогда как информация о втором гражданине остаётся неподтверждённой.

По данным издания «Чосон ильбо», эти расхождения стали особенно заметны после церемонии памяти иностранных наёмников, состоявшейся 25 ноября на площади Майдан в Киеве. Среди выставленных гробов лишь один был увенчан флагом Республики Корея, таким образом публично был представлен только погибший кореец по фамилии Ким.

При этом украинские источники сообщили, что в зоне конфликта погиб ещё один гражданин Республики — мужчина по фамилии Ли, уроженец провинции Южная Чолла. Находящийся на Украине южнокореец уточнил, что Ли скончался в июне, хотя точное место его смерти не сообщается. Министерство иностранных дел Южной Кореи эту информацию по-прежнему официально не подтвердило.

Таким образом, несмотря на публичную церемонию и сообщения украинских источников, Сеул сейчас официально признаёт гибель только одного из двух граждан.

Напомним, что первый южнокорейский наёмник, погибший в мае в ДНР, был похоронен 25 ноября в Киеве. Церемония прощания с этим 50-летним мужчиной по фамилии Ким состоялась в присутствии консульского сотрудника посольства Южной Кореи в Украине.