Регион
30 ноября, 07:28

Мощный взрыв прогремел на заводе в Сиднее, пламя тянется в небо на 150 метров

Обложка © Х / eye_the49565

В Сиднее прогремел взрыв и началось возгорание на заводе по переработке отходов, во время тушения пострадали двое пожарных. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба штата Новый Южный Уэльс.

Пожар в Сиднее. Видео © Х / eye_the49565 / ChynoNews

«Более 200 пожарных локализовали пламя, охватившее завод по переработке отходов ночью (в ночь на 30 ноября — прим. Life.ru) в Норт-Сент-Мэрисе на западе Сиднея. Огромный огненный шар взорвался, подняв пламя на высоту до 150 метров в небо над этим объектом... Двое пожарных получили незначительные травмы рук», — сказано в заявлении.

Во время тушения также взорвался большой резервуар с химикатами, после чего на спасателей посыпались куски бетона. Местные власти назвали пожар одним из крупнейших в этом районе за последние годы. Причина ЧП устанавливается. В Сети очевидцы публикуют кадры огненного столба, буквально взлетевшего к небу после взрыва. К заводу выехали специалисты по работе с опасными материалами, предстоит оценить экологический ущерб от горения химикатов. Огонь удалось локализовать, но ликвидация продолжается.

