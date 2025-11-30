Автобус с пассажирами разбился в Турции: двое погибли мгновенно, 21 пострадал

В турецкой провинции Афьонкарахисар произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Информацию о трагедии распространила в воскресенье газета Milliyet.

Транспортное средство с пассажирами выехало за пределы проезжей части и оказалось в придорожном кювете в районе населённого пункта Татарлы. В результате инцидента два человека скончались на месте, ещё 21 пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые организовали работу по ликвидации последствий аварии. Точный маршрут следования автобуса и причины выезда транспортного средства с трассы в настоящий момент устанавливаются.

