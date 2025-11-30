Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 07:24

Автобус с пассажирами разбился в Турции: двое погибли мгновенно, 21 пострадал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

В турецкой провинции Афьонкарахисар произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Информацию о трагедии распространила в воскресенье газета Milliyet.

Транспортное средство с пассажирами выехало за пределы проезжей части и оказалось в придорожном кювете в районе населённого пункта Татарлы. В результате инцидента два человека скончались на месте, ещё 21 пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые организовали работу по ликвидации последствий аварии. Точный маршрут следования автобуса и причины выезда транспортного средства с трассы в настоящий момент устанавливаются.

Пьяная москвичка устроила ужасное ДТП и погубила свою собаку, пытаясь сбежать от полиции
Пьяная москвичка устроила ужасное ДТП и погубила свою собаку, пытаясь сбежать от полиции

Ранее Life.ru рассказывал, как 27-летняя российская туристка из Сибири погибла в страшном ДТП в Таиланде. Девушка арендовала мопед, но не надела защитную экипировку. Теперь родственники собирают деньги, чтобы вернуть её тело в РФ.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Турция
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar