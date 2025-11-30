Автобус с пассажирами разбился в Турции: двое погибли мгновенно, 21 пострадал
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic
В турецкой провинции Афьонкарахисар произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Информацию о трагедии распространила в воскресенье газета Milliyet.
Транспортное средство с пассажирами выехало за пределы проезжей части и оказалось в придорожном кювете в районе населённого пункта Татарлы. В результате инцидента два человека скончались на месте, ещё 21 пассажир получили травмы различной степени тяжести.
Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые организовали работу по ликвидации последствий аварии. Точный маршрут следования автобуса и причины выезда транспортного средства с трассы в настоящий момент устанавливаются.
Ранее Life.ru рассказывал, как 27-летняя российская туристка из Сибири погибла в страшном ДТП в Таиланде. Девушка арендовала мопед, но не надела защитную экипировку. Теперь родственники собирают деньги, чтобы вернуть её тело в РФ.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.