Бойцу поп-ММА Чурчаеву посулили штраф и до 5 лет тюрьмы за избиение Subo в Дубае

Бойцу поп-ММА Шовхалу Чурчаеву грозит серьёзное наказание по законодательству ОАЭ за избиение блогера Субхана Мамедова (Subo) во время прямого эфира, заявил адвокат Максим Сильвестри в беседе с «Газетой.ru». По его словам, в Дубае действуют строгие нормы по защите общественной безопасности, и за причинение телесных повреждений предусмотрены крупные штрафы и тюремные сроки до пяти лет.

«По аналогии с российским законодательством, в Дубае серьёзными считают повреждения, которые повлекли нетрудоспособность более 20 дней», — подчеркнул юрист.

Он уточнил, что степень наказания будет зависеть от тяжести травм, продолжительности нетрудоспособности потерпевшего и конкретного эмирата, где произошёл инцидент. Законодательство ОАЭ варьируется в разных эмиратах, а для иностранцев последствия могут включать депортацию и запрет на въезд в страну.

«Последствия для бойца ММА будут, возможно, серьёзные. Зависит от того, как будет действовать его защита. Но в Дубае очень строго следят за общественной безопасностью», — заключил эксперт.

Напомним, ранее боец поп-ММА Шовхал Чурчаев избил блогера Subo во время прямой трансляции в Дубае из-за шуток в его адрес. Видео инцидента появилось в соцсетях. Субхан Мамедов во время стрима заявил, что Чурчаев «на коленях» просил главу UFC ввести того в промоушен. В результате боец рассвирепел и начал бить блогера по лицу.