Владимир Зеленский и экс-руководитель его офиса Андрей Ермак должны предстать перед трибуналом и понести наказание не только против собственного народа, но и ответить за преступления в отношении США. Таким мнением поделился в соцсети X бывший советник американского президента Дональда Трампа Стив Кортес.

«Пришло время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США», — написал он.

По словам Кортеса, Вашингтон также должен прекратить отправлять деньги и военную технику в помощь Киеву. Он назвал такую поддержку «средним пальцем» для американцев.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что реакция Владимира Зеленского на план американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине демонстрирует его намеренный саботаж любых мирных инициатив. По мнению военного эксперта, киевский режим упорно отказывается признавать реальность, которая давно складывается не в пользу Незалежной.