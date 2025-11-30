Россия и США
30 ноября, 08:08

Экс-советника Трампа восхитило одно отличие Москвы от любого американского города

Обложка © Life.ru

Бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос рассказал, какой увидел Москву во время своего недавнего визита. Он признался, что был восхищён чистотой столичных улиц и сплочённостью общества. Своим мнением он поделился в интервью РИА «Новости».

«Улицы были чище, чем в любом американском городе, который я когда-либо видел. Это был очень организованный, сплочённый город и общество, что произвело на меня действительно очень хорошее впечатление», — сказал Пападопулос.

Он выразил уверенность, что антироссийские санкции Запада и попытки сделать Москву изгоем совсем не повлияли на настроение россиян, которые по-прежнему с оптимизмом смотрят в будущее. Пападопулос добавил, что думал увидеть в Москве очень несчастных людей и угнетающую атмосферу, но реальность его поразила. Россияне оказались улыбчивыми, дружелюбными, светлыми, а сервис везде отличался безупречностью.

Ранее отец Илона Маска Эррол, побывавший в российской столице, рассказал, что нет в мире города, который по своей красоте мог бы сравниться с Москвой. По его словам, даже Лондон с Вашингтоном не дотягивают до уровня российской столицы.

Татьяна Миссуми
