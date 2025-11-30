Число погибших при наводнениях и оползнях в Индонезии превысило 300

Число жертв наводнений и оползней, обрушившихся на Индонезию, достигло 303 человек. Ещё 279 человек числятся пропавшими без вести, а около 80 тысяч жителей были эвакуированы. Об этом сообщает ABC News.

Мощные муссонные дожди за последнюю неделю вызвали разливы рек, которые смыли деревни и затопили тысячи домов в провинциях Северная Суматра, Западная Суматра и Ачех. В Ачехе до 11 декабря объявлено чрезвычайное положение. Пострадавшие районы изолированы из-за разрушенных дорог, помощь доставляется по воздуху. Спасатели испытывают нехватку тяжёлой техники, особенно в Западной Суматре и Ачехе.

Весь регион Юго-Восточной Азии страдает от проливных дождей, подпитываемых циклоном. Напомним, что сезон дождей в Индонезии (с октября по март) часто провоцирует подобные стихийные бедствия.

Ранее сообщалось, что президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке ввёл в стране чрезвычайное положение для ликвидации последствий циклона «Дитва». Эта мера, согласно официальным заявлениям, призвана ускорить координацию помощи и спасательных операций, а также обеспечить оперативное развёртывание войск, полиции и медиков для борьбы с кризисом.