«Дома месяцами»: Актриса Юлия Михалкова рассказала, какой недуг приковал её к кровати

Известная актриса и продюсер Юлия Михалкова столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем в начале этого года. О недуге артистки рассказал сайт MK.Ru.

Причиной ухудшения самочувствия стал постоянный стресс, связанный с выпуском дебютного полнометражного фильма, который усугубился последствиями перенесённого COVID-19 и переохлаждения. По словам самой Михалковой, даже её крепкое от природы уральское здоровье не выдержало таких нагрузок.

«Однажды я просто не смогла встать с кровати из-за сильнейшей боли в спине. Это был очень сложный период. Я оказалась в прямом смысле заперта в квартире. Перемещалась с огромным трудом как черепашка. Мне понадобилась сложная реабилитация, лекарства и курсы мануальной терапии», — вспоминала актриса.

В период постепенного восстановления даже короткие поездки на неотложные встречи давались с огромным трудом — путь от квартиры до лифта занимал 20 минут, а каждая неровность дороги причиняла сильную боль.

